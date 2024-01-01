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На все услуги клиники

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+7 (4912) 99-07-99

Рязань,ул. Маяковского, 36а

Направления клиники

Колопроктология

Лечение и профилактика проктологических заболеваний

Урология

Лечение и профилактика урологических заболеваний

Гинекология

Лечение и профилактика гинекологических заболеваний

Гастроэнтерология

Лечение и профилактика заболеваний ЖКТ

Дерматология

Лечение и профилактика дерматологических заболеваний

Хирургия

Оказание амбулаторной помощи пациентам и проведение операции

УЗИ

Современное ультразвуковое исследование (УЗИ)

Анализы

Анализы и диагностические процедуры

Эндоскопия

Видеоколоноскопия, ФКС, ФГДС

Физиотерапия

Лазеротерапия, электрофорез, магнитотерапия, ударно-волновая терапия

Лазерная хирургия

Лечение лазером проктологических заболеваний

Анестезиология

Для исследований

Диагностические комплексы

Комплексное обследование и лечение

Кардиология

Заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы

Преимущества

icon Работаем
с 2010 года
icon 49500
довольных
пациентов
icon 7 врачей
высшей категории
icon 11 оборудованных
кабинетов
icon 2000
видов анализов

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Специалисты клиники

Все врачи клиники

Дмитриенко
Сергей Владимирович

Врач-уролог высшей категории

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Добрынин
Владимир Васильевич

Врач - колопроктолог, онколог, хирург высшей категории

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Сидоров
Владимир Владимирович

Врач - колопроктолог, хирург

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Маркина
Галина Александровна

Врач акушер–гинеколог

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Немчинова
Марина Михайловна

Врач ультразвуковой диагностики

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Кучаева
Любовь Валентиновна

Врач-гастроэнтеролог

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Дмитриенко
Марина Владимировна

Врач-гастроэнтеролог высшей категории

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Борисова
Людмила Сергеевна

Врач-гастроэнтеролог

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Шаповалов
Валерий Валерьевич

Врач-эндоскопист

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Митронов
Дмитрий Александрович

Врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики

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Филиппова
Надежда Николаевна

Врач акушер-гинеколог

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Ильина (Крамарова)
София Валерьевна

Врач акушер–гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

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Жучкова
Ульяна Владимировна

Врач - колопроктолог, хирург, эндоскопист, кандидат медицинских наук

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О клинике

Клиника МЕДЛАЙН - профильная клиника европейского уровня, в которой готовы сохранить и приумножить ваше здоровье. Базовая специализация медицинского центра - диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и прямой кишки.
Отделение функциональной диагностики включает: ультразвуковой диагностический кабинет с аппаратом УЗД экспертного класса, ЭКГ, кабинет эндоскопии (видеоколоноскопия (ФКС) и видеогастроскопия (ФГДС), процедурный кабинет для сдачи полного спектра анализов.
Проктологи, урологи, гинекологи располагают целым комплексом современного оборудования и новейшими методиками лечения заболеваний. Они индивидуально определяют план лечения для каждого пациента.
Лазерная хирургия как один из передовых методов радикального решения проктологических проблем. Данный метод позволяет решить проблему с геморроем и другими проктологическими заболеваниями буквально за один час.
Отделение физиотерапии во главе в врачом физиотерапевтом поможет в процессе выздоровления и профилактики рецидивов. Аппарат лазерной терапии, аппарат ударно-волновой терапии, магнитотерапия и другие убирают боль, снимают воспаления, способствуют быстрой регенерации тканей.

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