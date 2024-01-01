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Лечение и профилактика проктологических заболеваний
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Современное ультразвуковое исследование (УЗИ)
Анализы и диагностические процедуры
Видеоколоноскопия, ФКС, ФГДС
Лазеротерапия, электрофорез, магнитотерапия, ударно-волновая терапия
Лечение лазером проктологических заболеваний
Для исследований
Комплексное обследование и лечение
Заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы
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Клиника МЕДЛАЙН - профильная клиника европейского уровня, в которой готовы сохранить и приумножить ваше здоровье. Базовая специализация медицинского центра - диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и прямой кишки.
Отделение функциональной диагностики включает: ультразвуковой диагностический кабинет с аппаратом УЗД экспертного класса, ЭКГ, кабинет эндоскопии (видеоколоноскопия (ФКС) и видеогастроскопия (ФГДС), процедурный кабинет для сдачи полного спектра анализов.
Проктологи, урологи, гинекологи располагают целым комплексом современного оборудования и новейшими методиками лечения заболеваний. Они индивидуально определяют план лечения для каждого пациента.
Лазерная хирургия как один из передовых методов радикального решения проктологических проблем. Данный метод позволяет решить проблему с геморроем и другими проктологическими заболеваниями буквально за один час.
Отделение физиотерапии во главе в врачом физиотерапевтом поможет в процессе выздоровления и профилактики рецидивов. Аппарат лазерной терапии, аппарат ударно-волновой терапии, магнитотерапия и другие убирают боль, снимают воспаления, способствуют быстрой регенерации тканей.
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Лечение боли в клинике Медлайн
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