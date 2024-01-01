О клинике

Клиника МЕДЛАЙН - профильная клиника европейского уровня, в которой готовы сохранить и приумножить ваше здоровье. Базовая специализация медицинского центра - диагностика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и прямой кишки.

Отделение функциональной диагностики включает: ультразвуковой диагностический кабинет с аппаратом УЗД экспертного класса, ЭКГ, кабинет эндоскопии (видеоколоноскопия (ФКС) и видеогастроскопия (ФГДС), процедурный кабинет для сдачи полного спектра анализов.

Проктологи, урологи, гинекологи располагают целым комплексом современного оборудования и новейшими методиками лечения заболеваний. Они индивидуально определяют план лечения для каждого пациента.

Лазерная хирургия как один из передовых методов радикального решения проктологических проблем. Данный метод позволяет решить проблему с геморроем и другими проктологическими заболеваниями буквально за один час.

Отделение физиотерапии во главе в врачом физиотерапевтом поможет в процессе выздоровления и профилактики рецидивов. Аппарат лазерной терапии, аппарат ударно-волновой терапии, магнитотерапия и другие убирают боль, снимают воспаления, способствуют быстрой регенерации тканей.